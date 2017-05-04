استطاعت ثلاث مصريات حجز بطاقة التأهل لنهائي كأس العالم للخماسي الحديث رقم ٣ المقام حاليًا بالمجر، و ذلك بعد انتهاء منافسات الكمبايند (الرماية و العدو) في تصفيات السيدات و وقوعهن ضمن أفضل ٣٦ لاعبة.

و الثلاث لاعبات هن : سندس أبو بكر بعد أن أحتلت المركز ال ١٠ في تصفيات المجموعة أ، و هايدي عادل مرسي بعد أن أحتلت المركز ال ١٣ في تصفيات المجموعة أ، و مريم عامر بعد أن أحتلت المركز ال ٣٥ في تصفيات المجموعة ب.

و قد أقيمت اليوم تصفيات السيدات و شاركت مصر بأربعة لاعبت و هن الثلاث لاعبات بالإضافة إلى نورين الجمال، و ستقام النهائيات بعد غد السبت ٦ مايو الجاري

و قد أنطلقت منافسات كأس العالم رقم ٣ اليوم بالمجر و تستمر حتى يوم ٨ مايو الجاري. و ستقام غدًا تصفيات الرجال.

و تتكون بعثة المنتخب الوطني من حسين جمال رئيسًا للبعثة، و رؤوف حسام مدير فنى، و سامح مجدى مدرب سلاح. بالإضافة إلى ٤ لاعبين و ٤ لاعبات. و اللاعبين هم : ياسر حفنى، وإسلام حامد، و شريف ياسر، و أحمد اشرف. واللاعبات هن : هايدى عادل، و سندس طارق، و مريم عامر، و نورين الجمال.