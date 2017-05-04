كلمة لسر في القضاء على آلام المفاصل2017-05-04 21:25:20
تنبع أهمية هذه الأطعمة في أنها تزودنا بالعناصر الغذائية اللازمة من أجل التمكن من تجديد الغضروف في خلايا الجسم والتخلص من الآلام المفصلية، كما تلعب بعض الأطعمة دوراً كبيراً في حرق دهون الجسم وتليين المفاصل.
الحياة التي نحياها وطبيعة الأعمال في حياتنا جعلت من أمراض معينة كابوساً للعديد ممن يصابون بها، ومنها آلام المفاصل، إذ انتشرت خصوصاً لدى كبار السن بسبب الشيخوخة وقلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة، إليكم بعض الاطعمة والعناصر الغذائية التي تساعد على علاج آلام المفاصل، حسب “DW” عن مجلة “فوكوس” الألمانية، وموقع “فيت أوند موبيل” الألماني المختص.
فيتامين B6
يطلق اسم فيتامين B6 على مجموعة من المركبات التي تقوم بنشاط البيريدوكسين الحيويّ، والذي تشمل نظائره الحيويّة، حيث تتحول إلى المساعد الإنزيمي النشط الذي يعمل بشكل أساسيّ في تمثيل الأحماض الأمينيّة.
هذا الفيتامين يساعد في بناء الغضروف العضلي مرة أخرى، لذلك تناوله مهم جداً من أجل المساعدة على تجديد الخلايا التي يحتاجها، كما يقوم الفيتامين بإفراز مواد معينة تساعد كبار السن والرياضيين وأيضاً من يعانون من سمنة مفرطة أو الذين يتناولون الكثير من اللحوم في تحويل الأحماض الأمينية والاستفادة منها، بالإضافة إلى أنه يساعد على عدم الإصابة بفقر الدم.
ويقول الخبراء إن تناول الأغذية التالية مثل الأفوكادو والجوز والبقوليات بأنواعها والحليب والموز يساعد على تزويد الجسم بحاجته من هذا النوع من الفيتامين، ووفقاً لجمعية التغذية الألمانية، فإن الرجال يحتاجون إلى 1.5 مللي جرام يومياً من الفيتامين، فيي حين تحتاج النساء إلى 1.2 مللي جراماً منه.
الأسماك
يشير الخبراء إلى أن تناول السمك بأنواعه وخاصة الرنجة والسلمون والتونة يحمي من هشاشة العظام، بعكس من يتناول اللحوم بكثرة. كما أن السمك يوفر الأحماض الأمينية التي يحتاجها ويقيه من الدهون الضارة في الجسم، ويساعد السلمون على محاربة التهاب المفاصل ويحمي القلب والشرايين من خلال مكافحة تكون الجلطات الدموية وترميم التلف الحاصل في الشرايين ورفع مستويات الكولسترول الجيد وخفض مستوى ضغط الدم.
يشير العلماء إلى أن الأسماك التي تعيش في المياه الباردة تكون غنية أكثر بالعناصر المفيدة للجسم من الأسماك النهرية على سبيل المثال ما يجعل وجبة أسبوعية من الأسماك كافياً لإمداد الجسم بالعناصر التي يحتاجها. كما أن الحمية والرياضة تساعد على تليين المفاصل، وتخفيف الألم.
العناصر المضادة للأكسدة
تعمل العناصر المضادة للأكسدة على منع تشكل المواد الضارة وتتواجد هذه المواد في الخضراوات، إلا أن طبخ الخضراوات في الماء يذيب هذه الفيتامينات ويمنع الاستفادة منها. لذلك ينصح بتناول الطعام المحضر على البخار، كما أن العناصر الغذائية الغنية بفيتامين “سي”، الموجود في البرتقال والجريب فروت والفراولة والأناناس والكرنب والبابايا والليمون والقرنبيط واللفت والفاصولياء والكيوي والشمام (البطيخ الأصفر) والقرنبيط والملفوف الأحمر والمانجا يساعد بشكل كبير على التخلص من آلام المفاصل.
أما عنصر السيلينيوم، فقد وجد الأطباء أن إنخفاض مستويات السيلينيوم في الجسم تؤدي الى هشاشة العظام وربما التهاب المفاصل، ومن الأطعمة التي تزودنا بهذا العنصر الهام التونة وسرطان البحر والمحار والجمبري والحبوب الكاملة كالقمح والشوفان، يشار إلى أن الخبراء يؤكدون أيضاً أن طعام مريض التهاب المفاصل يجب أن يكون مبنياً على أساس الهرم الغذائي الذي يشجع كل شخص سليم على الإكثار من تناول الخضراوات والحبوب وبذور البقول والفواكه والحصول على أقل كميات من الدهون والحلوى في الطعام. ويوفر الطعام المتزن غذائياً ألوان متنوعة من الأغذية ويؤدي إلى الحصول على كميات معتدلة منه.
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