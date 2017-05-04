أعلن الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الخميس، عن الخطة الدعوية التي أعدتها المديرية خلال شهر رمضان الكريم، مؤكداً على أن المساجد في شهر رمضان للعبادة فقط ولن نسمح لأي فصيل أو كيان أو حزب في استغلال المساجد سياسياً.

وأضاف “العجمي”، خلال اجتماعه بمديري إدارات الأوقاف بقاعة مسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل أن مديرية الأوقاف بالإسكندرية خصصت 212 مسجداً للاعتكاف خلال شهر رمضان الكريم، وأن أئمة المساجد هم المشرفون عليها.

وأشار إلى أنه لن يكون هناك اعتكاف داخل الزوايا، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين من خلال جهاز المتابعة وذلك بموجب الضبطية القضائية للمفتشين على المساجد بجميع إدارتها.

وأكد “العجمي” على تخصيص 20 مسجداً في الإسكندرية لصلاة التراويح بجزء كامل، فضلاً عن تخصيص 377 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك موزعين على إدارات الأوقاف بالمحافظة.

وأضاف أن هناك تواصل بين وزارة الثقافة خلال شهر رمضان الكريم ليالي في سرادقات، وأيضاً برنامج مكافحة الإرهاب والذي يعد مطلب هام أصبح على كل داعية حائط صد منيع للإرهاب، وأننا كأئمة أوقاف الإسكندرية نستطيع أن نقدم كل غالي من أجل الدفاع عن الوطن.

وتابع لن نسمح لأي أحد من اختراق المسجد وذلك من خلال المتابعة الميدانية طوال شهر رمضان، والتشديد على المرور المتكرر على جميع المساجد.

وكرم الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الخميس، محمد عبد الفتاح رميح رئيس شئون العاملين بإدارة أوقاف الإسكندرية، على خلفية رفضه تلقي رشوة من إمام مسجد وموظف إداري لإضافة أسم مواطن لا يعمل بالأوقاف في كشوف العمالة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية قد القت، القبض على إمام مسجد وموظف بمديرية الأوقاف يعرضان رشوة على مديرهم لإضافة اسم عامل مسجد لا يعمل بالأوقاف لصرف معاش ليس من حقه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط إمام مسجد رئيس نقابه العاملين بمديرية أوقاف الإسكندرية، وأخصائي شئون عاملين بالمديرية، لعرضهما مبالغ على سبيل الرشوة على مدير إدارة شئون العاملين بالمديرية، مقابل إضافة اسم عامل مسجد ليس ضمن العاملين بالوزارة لتمكينه من صرف معاش، علما بأن الأخير يحصل على راتب من الأوقاف بدون وجه حق لسابقة اصطناع قرار تعيين له.

وقال “العجمي”، في تصريحات صحفية إنه لا مكان للفاسدين والمقصرين، ولا تهاون في محاربة الفساد بمختلف مواقع العمل؛ مشددا على ضرورة العمل في إطار قانوني وفريق جماعي يهدف لخدمة الدولة ومصلحة المواطن.