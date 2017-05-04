الداخلية الجزائرية: تمديد عملية التصويت إلى 8 مساء في 43 ولاية2017-05-04 21:15:58
أعلنت وزارة “الداخلية والجماعات المحلية” الجزائرية مساء اليوم الخميس ، عن تمديد عملية التصويت الخاصة بالانتخابات التشريعية بساعة واحدة أي إلى الساعة الثامنة مساء (بالتوقيت المحلي للجزائر) وذلك في 43 ولاية من الوطن.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في وقت سابق من صباح اليوم للانتخابات التشريعية في الجزائر أمام الناخبين لانتخاب ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى من البرلمان) الذي يبلغ عدد مقاعده 462 مقعدا.
وبدأ حوالي 23 مليون و251 ألفا و503 ناخب جزائري في التوافد على مراكز الاقتراع لانتخاب ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني للسنوات الخمس المقبلة في إطار انتخابات تتميز للمرة الأولى بضمانات دستورية للشفافية من شأنها تعزيز الاستقرار والسلم اللذين تنعم بهما الجزائر.
ويشارك في هذه الانتخابات ، التي تعد أول انتخابات نيابية تعددية في البلاد منذ تعديل الدستور 2016 ، خمسون حزبا سياسيا عبر 11334 مرشحا في 938 قائمة انتخابية منهم 1125 مرشحا حرا في 98 قائمة حرة.
وينص القانون المتعلق بالانتخابات على أن الاقتراع يبدأ في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة مساء، غير أنه يمكن للوالي (المحافظ) “عند الاقتضاء وبترخيص من الوزير المكلف بالداخلية تقديم ساعة افتتاح الاقتراع أو تأخير ساعة اختتامه في بعض البلديات أو في سائر أنحاء الدائرة الانتخابية الواحدة، قصد تسهيل ممارسة الناخبين لحقهم في التصويت، ويطلع الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات بذلك،
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
-
النيابة الإدارية تحقق في وقائع فساد بمستشفى العامرية بالإسكندرية
كلف المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار محمد عبد العزيز نائب رئيس الهيئة ومدير نيابة الصحة بالإسكندرية، بقيام فريق من أعضاء النيابة برئاسة تامر ...Thu, 04 May 2017 11:07:24 GMT
-
السيسي يغادر أبوظبي عائداً إلى القاهرة
غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، أبو ظبي عائدا إلى القاهرة بعد انتهاء زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ووصل الرئيس مساء أمس إلى “أبو ظبي”، ...Thu, 04 May 2017 08:12:24 GMT
-
وزير الأوقاف يجدد الالتزام بضوابط الاعتكاف في رمضان ويحذر من مخالفتها
جددت وزارة الأوقاف تأكيدها ضبط وتنظيم الاعتكاف بالمساجد الجامعة، وكذلك إدارة كتاتيب حفظ القرآن الكريم، والإشراف الكامل على عقد الدروس الدينية وأداء صلاة التراويح ...Thu, 04 May 2017 08:20:57 GMT
-
عرض نتائج «العربات المبردة» على رئيس الوزراء.. الخميسThu, 04 May 2017 11:37:46 GMT
-
الأهلي يواجه طلائع الجيش في لقاء صعب.. اليوم
يلتقي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم فريق الكرة بالأهلي وطلائع الجيش ضمن منافسات الأسبوع الـ 27 من عمر الدوري الممتاز على ملعب الجيش بالسويس. ويحتل الأهلي صدارة ...Thu, 04 May 2017 07:19:57 GMT
-
كوريا الشمالية توجِّه تحذيراً شديداً لحليفتها الرئيسية الصين
وجَّهت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية تحذيراً شديد اللهجة إلى الصين، الحليفة الرئيسية للبلاد، مشددة على أن بكين يجب أن تشعر بالامتنان لبيونغ يانغ التي ...Thu, 04 May 2017 10:55:16 GMT
-
غرفة الجيزة تقيم 14 معرضا سلعيا استعداداً لرمضان
وافق مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية برئاسة عادل ناصر، على إقامة 14 معرضا لبيع السلع لمواطني محافظة الجيزة بأسعار مخفضة ، استعداداً لشهر رمضان، على أن تبدأ المعارض ...Thu, 04 May 2017 12:59:15 GMT
-
9 تصرفات يومية تسبب في تلف ملابسك
لا يهم إن كنت تقتصد في شراء ملابسك، أو حتى تنفق الكثير من المال لشراء الماركات الفاخرة، المهم هو ارتداؤها بطريقة صحيحة تحافظ على مظهرك الأنيق، وتمنحك ذلك الشعور ...Wed, 03 May 2017 19:13:41 GMT
-
تفاصيل «خطف» إسرائيل لـ3 أطفال من سيناء - محيط
كشفت وثائق إسرائيلية تنشر لأول مرة، وتعود لعام 1973م، تفاصيل قصة ثلاثة رضع مصريين، خطفهم إسرائيليون، في سيناء، ورحلوهم للتبني بالخارج. وذكرت صحيفة ...Thu, 04 May 2017 09:34:46 GMT