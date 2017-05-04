وافق مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس على تعديل أجزاء كبيرة من قانون الرعاية الصحية الذي صدر في عهد الرئيس السابق باراك أوباما وإبداله بخطة جمهورية للرعاية الصحية في انتصار تشريعي كبير للرئيس دونالد ترامب.

وبتأييد 217 نائبا مقابل معارضة 213 حصل الجمهوريون على ما يكفي من الأصوات لتمرير التشريع عبر مجلس النواب وإحالته لمجلس الشيوخ لنظره. ولم يصوت أي من الديمقراطيين لصالح مشروع القانون في المجلس.