نشر الهضبة عمرو دياب، صورة تجمعه برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، وعدد من أصدقائهما، عبر حسابه الرسمى على “انستجرام”.

وعلق الهضبة على الصورة، قائلا: “ليلة مع أصدقائى”.

ويستعد الهضبة لحفله الغنائى، مساء غد الجمعة، فى أحد المولات الشهيرة بمنطقة القاهرة الجديدة.