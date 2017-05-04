 Moheet on google
الخميس 4 مايو 2017 09:55 مساءً
روابط سريعة
شاهد.. عمرو دياب مع أبوهشيمة
عمرو دياب

شاهد.. عمرو دياب مع أبوهشيمة

2017-05-04 21:24:20

نشر الهضبة عمرو دياب، صورة تجمعه برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، وعدد من أصدقائهما، عبر حسابه الرسمى على “انستجرام”.

وعلق الهضبة على الصورة، قائلا: “ليلة مع أصدقائى”.

ويستعد الهضبة لحفله الغنائى، مساء غد الجمعة، فى أحد المولات الشهيرة بمنطقة القاهرة الجديدة.

عمرو دياب

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3