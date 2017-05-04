فاجأ الإعلامي جابر القرموطي، مشاهديه بالظهور وعلى وجهه قطرات من الدماء تغطي رأسه ووجهه، وذلك خلال تعليقه على الوساطه والمحسوبية.

وأوضح الإعلامي ببرنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، أن ما يغطي رأسه ووجهه هو “مكروكروم”، وهو تجسيد للبطحة التي توجد على رؤوس جميع المصريين.

وأكد القرموطي، أن جميع المصريين يؤمنون بالواسطة والمحسوبية، وأى شخص سيكون في مكان مختار جمعه وزير الأوقاف سيفعل الذي فعله بالتوسط لتعيين ابنائه، فالأمر ليس قاصرا عليه وحده.