 Moheet on google
الخميس 4 مايو 2017 09:57 مساءً
روابط سريعة
"القرموطي" يفاجئ متابعيه بمشهد دموي على الهواء
جابر القرموطي

"القرموطي" يفاجئ متابعيه بمشهد دموي على الهواء

2017-05-04 21:07:52

فاجأ الإعلامي جابر القرموطي، مشاهديه بالظهور وعلى وجهه قطرات من الدماء تغطي رأسه ووجهه، وذلك خلال تعليقه على الوساطه والمحسوبية.

وأوضح الإعلامي ببرنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، أن ما يغطي رأسه ووجهه هو “مكروكروم”، وهو تجسيد للبطحة التي توجد على رؤوس جميع المصريين.

وأكد القرموطي، أن جميع المصريين يؤمنون بالواسطة والمحسوبية، وأى شخص سيكون في مكان مختار جمعه وزير الأوقاف سيفعل الذي فعله بالتوسط لتعيين ابنائه، فالأمر ليس قاصرا عليه وحده.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3