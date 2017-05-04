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تفحم أثاثات 4 منازل في حريق هائل بأسيوط
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تفحم أثاثات 4 منازل في حريق هائل بأسيوط

2017-05-04 21:05:01
وكالات

اندلع حريق مساء اليوم في 4 منازل وحوش مواشي متجاورة في قرية العفادرة التابعة لمركز ساحل سليم بأسيوط، مما أسفر عن نفوق رأسى ماشية واحتراق أثاثات المنازل.

تلقى اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية قرية العفادرة بمنطقة الجبابين باشتعال النيران بمنزل حسن همام زناتى، وانتقالها لـ3 منازل وحوش مجاورين للمنزل وأنباء عن وقوع خسائر.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الحماية المدنية والمطافئ، وتم السيطرة على الحريق الذي أسفر عن احتراق بعض أثاثات المنازل ونفوق رأسى ماشية.

جار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والتحرى حول ملابسات الحادث وسبب اندلاع النيران.

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