غضب مزارعى القمح بالوادى الجديد لمماطلة البنوك فى استلام المحصول2017-05-04 21:00:51
سادت حالة من الاستياء بين مزارعي الوادي الجديد بسبب تقاعس الشون التابعة لبنوك التنمية عن استلام محاصيلهم وتكدس السيارات المحملة بمحصول القمح أمام الشون وعلي الطريق العمومي، وذلك بحجة أن وزير التموين رفض استلام المحاصيل في الشون الترابية .
وشهدت معظم الشون بمراكز المحافظة الخمس تكدس السيارات في طوابير تزداد عن كيلو متر أملًا في تسليم المحصول في ظل رفض الجمعيات الزراعية المنتشرة بربوع قري المحافظة لاستلام المحصول بحجة عدم ورود اي تعليمات بشأن الاستلام .
يقول محمد جابر أحد المزارعين, إنه منتظر منذ يومين أمام الشونه من أجل تسليم المحصول وحتي الآن لم يتسني له تسليم المحصول وعشرات السيارات مكدسة أمام الشون، موضحًا أن السائقين يبيتون بجوار سياراتهم علي الطريق العمومي الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر من اجل تسليم محاصيل القمح.
وأضاف أن الشون تعمل حتي الساعة الثانية بعد الظهر وبعد ذلك تغلق أبوابها في وجه المزارعين” بحجة أنه لا يوجد موظفين للعمل فترة ثانية بعد الظهر.
وهدد العديد من المزارعين ببيع محاصيلهم للتجار في السوق السوداء اذا لم يتدخل المسئولون لانهاء مشكلة توريد القمح.
وناشد محمد عطية عضو النقابة العامة للفلاحين اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم بضرورة توفير موظفين بالشون الزراعية لاستلام الكميات الهائلة من محصول القمح , وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين بدلًا من العناء في الطوابير أمام الشون .
من جانبه أكد المهندس عبد الحكم جبالي رئيس مركز ومدينة بلاط ,أن المحافظ أعطي توجيهات لمندوبيات البنك لاستلام المحصول من المزارعين وبالفعل تم استلام محصول القمح اليوم من مزارعي بلاط ولا يوجد أي مشكلة من اليوم فصاعدًا بخصوص عمليات توريد القمح
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