كشف وزير الموارد المائية والري والكهرباء في السودان، عن عزم حكومته إنشاء أكبر محطة طاقة شمسية في العالم بسعة (260) ميجاواط، وفقا لما ذكرت تقارير صحيفة اليوم الخميس.

وحسب”سكاي نيوز” قال الوزير معتز موسى إن تلك المحطة المزمع إنشاؤها ستبدأ بـ(15) ميجاواط خلال المرحلة الأولى بمدينة دنقلا، فضلًا عن مليون و(200) ألف وحدة طاقة شمسية بتكلفة تقدر بـ(600) مليون دولار.

معتز موسى، عن تفاوض الحكومة خلال الأسابيع القادمة، لإنشاء، ولفت إلى أنها، وأوضح أنها تحتاج من 60 إلى 70 مليون دولار في العام.

وكشف موسى خلال تلاوته لبيان وزارته أمام البرلمان عن حزمة من الإجراءات لرفع كفاءة الطاقة تتمثل في خفض استهلاك الإنارة في القطاع السكني، بجانب خفض استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية.

وأعلن عن زيادة في سعة استقبال مكالمات الشكاوى لتصل لـ570 مكالمة في اللحظة الواحدة، بدلًا عن (200) في السابق،.

وبحسب صحيفة “آخر لحظة” توقع الوزير دخول الوحدة الثانية في مجمع سدي عطبرة وسيتيت في 30ن مايو، على أن تدخل الوحدة الثالثة في 30 أغسطس والوحدة الرابعة والأخيرة في31 ديسمبر، معلنًا عن توقيع عقد مع شركة “سيمنز” الألمانية لتوريد وحدات توربينية غازية بسعة 850 ميغا واط، يجري تنفيذها ليكتمل دخولها مطلع العام القادم.