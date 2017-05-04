أعلنت داخلية “حماس” في قطاع غزة مساء اليوم الخميس عن فتح السلطات المصرية معبر رفح البري باتجاه واحد فقط وذلك لعودة العالقين للقطاع.

وحسب وكالة “صفا” أوضحت الوزارة في تصريح صحفي مقتضب مساء الخميس أنه سيتم “فتح معبر رفح باتجاه واحد للعالقين العائدين لمدة ثلاثة أيام ابتداء من صباح السبت المقبل”.

وتواصل السلطات المصرية إغلاق معبر رفح البري مع القطاع منذ عدة أشهر عقب تسهيلات شهدها المعبر مكنت الآلاف من تجاوز المعبر الذي يعد المنفذ الوحيد لسكان الشريط الساحلي مع العالم.