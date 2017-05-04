لا شك بأن نوعية الغذاء الذي نعتمده في حياتنا اليومية، يُعتبر أساسياً للحفاظ على الصحة، إذ تستمد أجسامنا طاقتها من العناصر الغذائية التي نستهلكها يومياً.

فماذا لو كنت أيضاً من الذين يمارسون التمارين الرياضية الشاقة يومياً؟ هل ستكفي العناصر الغذائية الاعتيادية بتزويدك بالطاقة التي يحتاجها الجسم للقيام بمجهود معين خلال ممارسة الرياضة؟، وغالباً، ينصح أخصائيو التغذية والأطباء بتناول أطعمة محددة قبل القيام بالتمارين، إذ لا شك بأن بعض المأكولات تحتوي على عناصر غذائية أكثر إفادة لمن تتطلب أجسامهم استهلاك كميات طاقة أكبر، فضلاً عن أن اختيار الأطعمة المناسبة في الوقت المناسب يساعد على زيادة مستوى الأداء البدني.

وفيما يلي 7 أطعمة مفيدة لتحسين الأداء الرياضي فيما يلي،حسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية:

１. الكينوا

أصبحت الكينوا من أهم الحبوب المغذية التي تتمتع بفوائد كثيرة، إذ تحتوي على الكثير من الفيتامينات، والعناصر المغذية، والبروتينات، وتساعد في الحفاظ على الطاقة، كما وتعتبر مصدر طاقة أساسي، بالإضافة إلى كونها مصدر جيد لحمض الفوليك، والثيامين، والحديد، فضلاً عن احتواء حصة واحدة منها على 16 % من كمية البروتين اليومية التي ينصح بها الأطباء.

２. الكرنب

تشتهر هذه الأوراق الخضراء بتنوع مذاقها واحتوائها على العديد من الفوائد الصحية المفيدة، كما تعتبر مصدراً جيداً للفيتامينات A وC وK، بالإضافة إلى كونها مصدراً مثالياً للكالسيوم والمنجنيز، لتعويض الجسم بعد ممارسة التمارين الرياضية.

３. عصير الشمندر

يشتهر عصير الشمندر بفائدته الكبيرة على الأشخاص الذين يمارسون التمارين التي تستهدف حركة القلب والأوعية الدموية، إذ يتميز بقدرته على زيادة نسبة الأكسجين، وتحسين تدفق الدم، والدورة الدموية، ويحتوي على عوامل مضادة للالتهابات.

４. بذور الشيا

رغم أن بذور الشيا قد تكون صغيرة، إلا أنها تحتوي على كمية كبيرة من الفوائد الصحية، كما تُعتبر مصدراً مهماً لأحماض أوميجا 3 الدهنية وتحتوي على 42 % من القيمة اليومية للألياف في حصة واحدة، فضلاً عن غناها بالبروتين والكالسيوم.

５. أسماك السلمون

غالباً، ما ينصح خبراء التغذية بتناول الأسماك، خاصة السلمون، والذي يُعتبر بمثابة غذاء مثالي للدماغ بفضل احتوائه على نسب عالية من الأوميجا 3، والتي تعزز من وظائف الدماغ، ويعتبر سمك السلمون بمثابة مصدر مثالي للبروتين، إذ يحتوي على 87 % من القيمة اليومية في حصة واحدة، ويساعد في التخفيف من حدة الالتهابات.

６. الأفوكادو

تتضمن هذه الفاكهة على نسبة عالية من الدهون الصحية التي تولد هرمون التستوستيرون، والذي يساعد على إعادة بناء العضلات وقوتها، كما تحتوي على 20 % من القيمة اليومية المطلوبة لستة أنواع من الفيتامينات والمعادن المختلفة، بالإضافة إلى دهون أوميجا 6 الصحية ونسب الألياف العالية والمفيدة.

７. التوت الأزرق

يُعتبر التوت الأزرق بمثابة مصدر مهم للكربوهيدات، لكنه لا يرفع من مستويات الأنسولين، ولذا يعتبر وجبة مهمة وصحية قبل ممارسة التمارين الرياضية، كما يتضمن نسبة عالية من مضادات الأكسدة بالمقارنة مع أنواع الفاكهة المختلفة، فضلاً عن احتوائه على نسبة عالية من الفيتامين C، والذي يُعتبر مهماً لممارسة التمارين الرياضية.