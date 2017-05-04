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الأهلي ينتزع فوزا قاتلا أمام طلائع الجيش في الدوري المصري
الاهلي

الأهلي ينتزع فوزا قاتلا أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

2017-05-04 20:58:25
محيط - أحمد عبد الخالق

واصل النادي الأهلي هوايته في حسم المباريات في الدقائق الأخيرة، وذلك بعدما انتزع فوزاً كبيراً وغالياً أمام نظيره طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في الدقيقة الأخيرة من المباراة ضمن الجولة الـ 27 من الدوري المصري.

وكان الاهلي قد تقدم بهدف عن طريق عبد الله السعيد من ركلة جزاء في الدقيقة 25 من الشوط الأول وتعادل للطلائع معتمد محسن في الدقيقة 58 من عرضية وضعها برأسية متقنة في شباك إكرامي.

وكعادته في حسم اللقاءات في الدقائق الاخيرة تمكن الاهلي من خطف الثلاث نقاط بهدف عن طريق لاعبه ميدو جابر في الدقيقة 95 من عمر المباراة بعد تسديدة ترتطم بدفاع الجيش وتحول داخل شباك عماد السيد.

وعاد الأهلي للإنتصارات بعدما توقفت أمام الإنتاج الحربي في المباراة السابقة ليقفز للنقطة 71 وتوقف رصيد الطلائع عن النقطة 35 في المركز التاسع.

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