خسر الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني طارق خيري، من نظيره فريق الاتحاد السكندري، والذي يقوده فنيًا عمرو أبو الخير، بنتيجة 75 - 59، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة الخامسة والأخيرة من الدورة المجمعة الأولى لنهائيات دوري السوبر.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الفريق السكندري إلى النقطة رقم 8 يحتل بهم المركز الخامس، فيما أصبح رصيد الأهلي 9 نقاط، يحتل بهم المركز الرابع.

أقيم اللقاء على صالة المركز الأولمبي للقوات المسلحة بسموحة، بدون جمهور، وفقًا لما أكدته لجنة المسابقات برئاسة المهندس خالد القوصي.