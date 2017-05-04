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سلة رجال الاهلي تخسر من الأتحاد السكندري بدوري السوبر
الاهلي كرة سلة

سلة رجال الاهلي تخسر من الأتحاد السكندري بدوري السوبر

2017-05-04 21:12:55

خسر الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني طارق خيري، من نظيره فريق الاتحاد السكندري، والذي يقوده فنيًا عمرو أبو الخير، بنتيجة 75 - 59، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة الخامسة والأخيرة من الدورة المجمعة الأولى لنهائيات دوري السوبر.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد الفريق السكندري إلى النقطة رقم 8 يحتل بهم المركز الخامس،  فيما أصبح رصيد الأهلي 9 نقاط، يحتل بهم المركز الرابع.

أقيم اللقاء على صالة المركز الأولمبي للقوات المسلحة بسموحة، بدون جمهور، وفقًا لما أكدته لجنة المسابقات برئاسة المهندس خالد القوصي.

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