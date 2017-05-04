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هاني رمزي يضم رباعي الإسماعيلي لمنتخب المحليين
هاني رمزي

هاني رمزي يضم رباعي الإسماعيلي لمنتخب المحليين

2017-05-04 20:43:46

قرر الجهاز الفني لمنتخب المحليين بقيادة هاني رمزي، ضم رباعي فريق الإسماعيلي محمد عواد ومحمد أبو المجد ومحمود متولي وإبراهيم حسن لقائمة المنتخب، استعداداً لمواجهة منتخب المغرب في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.
وذكر الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يدخل المنتخب المحلي في معسكر مغلق استعدادا للمباراة خلال الفترة ما بين 9 وحتى 13 مايو الجاري يتخلله خوض مباراة ودية أمام المنتخب اليمني.

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