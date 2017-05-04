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الخارجية الأمريكية: واشنطن قلقة من اتفاق آستانا
محادثات استانا ـ كازاخستان ـ الازمة السورية‎

الخارجية الأمريكية: واشنطن قلقة من اتفاق آستانا

2017-05-04 20:49:20
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عبرت الخارجية الأمريكية عن قلقها من اتفاق آستانا بشأن سوريا خاصة من مشاركة إيران تحت مسمى دولة “ضامنة”، وقالت اليوم الخميس، أن أمريكا تدعم الجهود الرامية للتسوية في سوريا وتحث المعارضة على المشاركة في المناقشات الدائرة.

وفيما يتعلق بروسيا، قالت إن واشنطن تتوقع من موسكو ضمان التزام الحكومة السورية بوقف كل الهجمات.

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