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السيطرة على حريق بمزرعة دواجن بالبحيرة أسفر عن نفوق 8 آلاف كتكوت
حريق

السيطرة على حريق بمزرعة دواجن بالبحيرة أسفر عن نفوق 8 آلاف كتكوت

2017-05-04 20:52:55
خاص: محيط

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة من السيطرة على حريق شب في مزرعة دواجن بمركز أبوالمطامير، دون حدوث إصابات بشرية.

وكان اللواء علاء الدين شوقي مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا يفيد بنشوب حريق بمزرعة دواجن مسقوفة بالأخشاب والبوص بعزبة هندي بمركز أبوالمطامير ، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق وتم السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات بشرية.

وأسفر الحريق عن نفوق 8000 كتكوت عمر يوم ، وأرجع مالك المزرعة خميس حمزه المرجوب (56 عاما سائق) ، سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بالمزرعة ، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الحريق فنيا ، وإخطار الإدارة البيطرية بأبوالمطامير لإتخاذ شئونها ، وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة فتولت التحقيق.

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