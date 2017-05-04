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الوحش:"أحلى فلوس عملتها وأنا في السجن"
نبيه الوحش

الوحش:"أحلى فلوس عملتها وأنا في السجن"

2017-05-04 21:01:11

علق نبيه الوحش المحامى على اعتقاله أكثر من مرة، قائلا: «أحلى فلوس عملتها وأنا في السجن».

وقال خلال لقائه ببرنامج «كرسى الاعتراض» تقديم الإعلامية جيهان لبيب المذاع على فضائية «المحور»:«أول مرة تم اعتقالى فيها خرجت من السجن ومعايا 8 آلاف جنيه، وأول مرة اتجوزت، وأول سيارة وشقة أشتريتهم كان ثمنهم من فلوس السجن».

وأضاف «كنت باكتب تظلمات للمسجونين، وأقبض عن كل تظلم 50 جنيها، وأحيانا قاروصة سجائر، وهنا مخ مش صرف صحى».

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