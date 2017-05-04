أعلنت المهندسة عزة عوض الكريم رئيس الاتحاد العربي الإفريقي للإعلام الرقمي، أن الممثلة العالمية أنجلينا جولي ستزور السودان يوم 25 من مايو الجاري، للتعرف على الملامح التأريخية والآثار الموجودة في السودان وحضارة كوش و كرمة و البجراوية، تمهيدا لتصوير فيلم سينمائي حول حكم المرأة في السودان بعنوان “الكنداكات”.

وقالت عزة عوض الكريم في تصريح صحفي، عقب الاجتماع التحضيري لزيارة الممثلة العالمية للسودان، الذي عقد بوكالة السودان للأنباء اليوم الخميس، إن هذه الزيارة ستعقبها زيارة أخرى في نوفمبر من العام الجاري، لتصوير أحداث الفيلم عن حكم المرأة في السودان، والذي يحكي عن تاريخ حكم الملكات و هو بعنوان “الكنداكات” ، وستقوم ببطولته الممثلة العالمية أنجلينا جولي