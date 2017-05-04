 Moheet on google
الخميس 4 مايو 2017 09:54 مساءً
روابط سريعة
أنجلينا جولي تزور السودان نهاية مايو الجاري
لنجمة العالمية

أنجلينا جولي تزور السودان نهاية مايو الجاري

2017-05-04 21:07:54

أعلنت المهندسة عزة عوض الكريم رئيس الاتحاد العربي الإفريقي للإعلام الرقمي، أن الممثلة العالمية أنجلينا جولي ستزور السودان يوم 25 من مايو الجاري، للتعرف على الملامح التأريخية والآثار الموجودة في السودان وحضارة كوش و كرمة و البجراوية، تمهيدا لتصوير فيلم سينمائي حول حكم المرأة في السودان بعنوان “الكنداكات”.
وقالت عزة عوض الكريم في تصريح صحفي، عقب الاجتماع التحضيري لزيارة الممثلة العالمية للسودان، الذي عقد بوكالة السودان للأنباء اليوم الخميس، إن هذه الزيارة ستعقبها زيارة أخرى في نوفمبر من العام الجاري، لتصوير أحداث الفيلم عن حكم المرأة في السودان، والذي يحكي عن تاريخ حكم الملكات و هو بعنوان “الكنداكات” ، وستقوم ببطولته الممثلة العالمية أنجلينا جولي

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3