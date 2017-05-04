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تكريم سمير صبرى ولبنى عبدالعزيز في مهرجان "ربيع الفنون" بقيروان
لبنى عبد العزيز

تكريم سمير صبرى ولبنى عبدالعزيز في مهرجان "ربيع الفنون" بقيروان

2017-05-04 20:17:53
وكالات

غادر الفنان سمير صبرى والفنانة لبنى عبدالعزيز القاهرة اليوم “الخميس” في اتجاههما إلى تونس لحضور فعاليات الدورة ال 22 لمهرجان ربيع الفنون الدولى بقيروان.
وقال الفنان سمير صبرى - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه سيتم تكريمه والفنانة لبنى عبد العزيز والفنان السورى دريد لحام فى المهرجان كأهم رموز زمن الفن الجميل خلال فعاليات المهرجان السبت المقبل.
وتشارك مصر بوفد رفيع فى المهرجان يضم كل من الفنانة فادية عبدالغنى، ودكتورة المسرح إنجى البستاوى، وعازف عود في دار الاوبرا المصرية ناجي نجيب عبد المسيح، والإعلامى محمد الناصر أبو زيد، والشاعر سامح محجوب، والفنانة الموسيقية داليا عبدالوهاب.

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