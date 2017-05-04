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رئيس الوزراء يعرض على بيلاروسيا المساهمة في «المثلث الذهبي»
شريف اسماعيل ـ الحكومة‎

رئيس الوزراء يعرض على بيلاروسيا المساهمة في «المثلث الذهبي»

2017-05-04 20:14:47
وكالات

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء مع فيتالي فوفك، وزير الصناعة البيلاروسي في إطار زيارته إلى مصر للإعداد لاجتماعات اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة التي ستعقد في العاصمة البيلاروسية مينسك خلال الفترة من 24 – 27 مايو الجاري وبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وبيلاروسيا، جاء ذلك بحضور وزراء الإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة، والنقل، وسفير بيلاروسيا.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء بوزير الصناعة البيلاروسي، مثمناً نتائج زيارة الرئيس البيلاروسي إلى مصر في شهر يناير الماضي والتي ساهمت في تقديم دفعة قوية لعلاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم حالياً والذي توج بإنتاج مشترك لتجميع الجرارات الزراعية من خلال إحدى شركات القطاع الخاص، مؤكداً اهتمام مصر بتوسيع نطاق التعاون مع بيلاروسيا في مجال التصنيع المشترك، بما في ذلك تصنيع وتطوير المعدات الزراعية، فضلاً عن المعدات الثقيلة المستخدمة في مجال التعدين، مشيراً إلى مشروع المثلث الذهبي وما يوفره من فرص استثمار ضخمة يمكن لبيلاروسيا المساهمة فيها بما في ذلك التصنيع المشترك لمعدات الحفر والتنقيب، فضلا عن إمكانية مشاركة بيلاروس في مشروعات التنقيب عن الذهب.

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