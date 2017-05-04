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الرقابة الإدارية تضبط صيادلة بتهمة الاتجار بالأدوية المخدرة
ادوية دواء

الرقابة الإدارية تضبط صيادلة بتهمة الاتجار بالأدوية المخدرة

2017-05-04 20:09:45
وكالات

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط تشكيل عصابى مكون من عدد من الصيادلة والعاملين بالشركة المصرية لتجارة الأدوية بمحافظة الفيوم، تاجروا فى الأدوية المخدرة، وتمكنوا بموجب مستندات مزورة ممهورة بخاتم إدارة الصيدلة بمديرية صحة الفيوم، من صرف كميات كبيرة من العقاقير الطبية المخدرة والمدرجة بالجدولين الأول والثانى، وبيعها لبعض المواطنين، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وتبين امتلاك أحد المتهمين، ويعمل أمين مخزن الشركة المصرية لتجارة الأدوية بالفيوم، فيلا قيمتها نحو 8 ملايين جنيه، وبتفتيشها عثر على المستندات المزورة، والأختام المستخدمة فى تنفيذ الجريمة.

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