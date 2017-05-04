أعلن ملحم الرياشى وزير الإعلام اللبناني أن هناك مشروع قانون لتحويل وزارة الإعلام إلى وزارة الحوار والتواصل وأنه سيتم تأهيل البنية التحتية للوزارة لتكون جاهزة لاستضافة اي حوار بين كل الأطراف المتصارعة التي يمكنها أن تأتي الى لبنان وجاهزون لإستقبال الجميع بإستثناء إسرائيل كما ستتحول وزارة الإعلام إلى وزارة تواصل بين الوزارات .

واعتبر الرياشي خلال منتدى إعلامي عقد مساء اليوم على هامش مؤتمر الطاقة الاغترابية الذى افتتحه اليوم الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ، أن الغاء وزارة الإعلام سيتم من خلال قرارات سوف تتخذ في مجلس الوزراء وسوف يرفع مشروع القانون في غضون شهر الى مجلس الوزراء على ان يبت مجلس النواب تغيير اسم الوزارة كما سيتم تعديل للمادة 583 عقوبات لجهة الغاء القدح والذم في حال ثبتت المعلومات الصحفية من خلال مشروع قانون سيحول الى المجلس النيابي في اقرب فرصة.

واشار الى انه سبتم تعديل قانون نقابة المحررين لكي تضم كل الاعلاميين اللبنانيين في كل العالم وستكون النقابة بطبعتها الجديدة ضامنة لحقوق المحررين. كما ان هناك مشروع قانون حول آداب المهنة.

واعلن الرياشي عن ولادة مجلس ادارة جديد لتلفزيون لبنان قريبا وسيتم تحويل التلفزيون الى تلفزيون تثقيفي كما انه سيعنى ايضا بالاغتراب اللبناني.

ولفت الى انه في مرحلة الانتقال الى الاطار الجديد للوزارة سوف يتم دعم الصحافة المكتوبة بمبلغ مادي يخصص يوميا للصحف على ان تتحول الوزارة الى رب عمل امام الضمان الاجتماعي لدفع تعويضات نهاية الخدمة للصحفيين المصروفين، على مدى سنتين