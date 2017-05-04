نشرت صفحة قناة cbc بوستر مسلسل “حلاوة الدنيا” للنجمة هند صبرى، والذى سيعرض على شاشة القناة خلال شهر رمضان المقبل، وتصدرت كل من هند صبرى وظافر العابدين أحد البوسترات، الذى اتسم بالرومانسية، حيث تظهر هند ممسكة بباقة من الورود.

ويشارك هند صبرى فى المسلسل كل من حنان مطاوع وأنوشكا ورجاء الجداوى وهانى عادل وأحمد حاتم وعايدة رياض ونهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين، وهو مأخوذ من فورمات إسبانى ويكتب له السيناريو والحوار ورشة تحت إشراف تامر حبيب ويخرجه حسين المنباوى.