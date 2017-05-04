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مصر ترحب باتفاق «المناطق الأربع» في سوريا
وزارة الخارجية المصرية

مصر ترحب باتفاق «المناطق الأربع» في سوريا

2017-05-04 20:05:37
وكالات

رحبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه في ختام الجولة الرابعة من مفاوضات أستانا بشأن الأزمة السورية، والذي ينص على إقامة أربع مناطق منخفضة التوتر في سوريا.
وأكد البيان دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية، والوقف الفوري للعنف، وتحسين الأوضاع الإنسانية، معربا عن تطلع مصر لأن يسهم الاتفاق الأخير في استئناف مباحثات جنيف السياسية في أسرع وقت تحت إشراف الأمم المتحدة.
وشدد على أن الموقف المصرى ثابت وقائم على ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية، ويحافظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها، وينهي وجود التنظيمات الإرهابية بها، ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق وآماله، استنادا إلى مخرجات مسار جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

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