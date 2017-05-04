الجيش اليمني يبدأ أولى عملياته العسكرية في محافظة الحديدة2017-05-04 20:02:37
أعلن الجيش اليمني، اليوم الخميس، تقدمه باتجاه مديرية “الخوخة” أولى مديريات محافظة الحديدة غربي اليمن، بعد إحكام السيطرة على منطقة “الزهاري” شمالي “المخا” الإستراتيجية.
وحسب”المشهد اليمني” قال موقع الجيش الوطني، اليوم الخميس، إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدمها الميداني وعملياتها العسكرية، بعد إحكامها السيطرة على منطقة الزهاري شمالي المخا باتجاه منطقة حسي سالم أولى المناطق التابعة لمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.
ونقل الموقع عن مصادر ميدانية، أن معارك عنيفة اندلعت فجر اليوم الخميس بهجوم مفاجئ للقوات الحكومية على مواقع الحوثيين شمالي المخا، وأن العملية الآن في بلدة “الخوخة” المجاورة.
ونقلت عن قائد عسكري ميداني قوله إن التقدم يأتي في إطار الخطة العامة لتحرير ميناء الحديدة من المسلحين الحوثيين.
وقال الموقع، إن 20 من المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق قتلوا في المواجهات اليوم.
ويتيح هذا التقدم لحلفاء الحكومة تأمين مدينة المخا ومينائها الإستراتيجي على طريق الملاحة الدولية بين باب المندب وقناة السويس من اتجاه الشمال، فيما لا تزال المعارك على أشدها شرقا في محيط قاعدة خالد بن الوليد العسكرية على الطريق الممتد إلى مدينة تعز جنوبي غرب البلاد.
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