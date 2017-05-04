"المركزي للتنظيم والادارة" و"الخدمة المدنية الأردني" يوقعان خطة العمل لعامي (2017-2018)2017-05-04 19:59:06
وقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وديوان الخدمة المدنية الأردني، اليوم الخميس، خطة العمل الثنائية لعامي (2017-2018) في مجال الإدارة والخدمة المدنية تنفيذاً لبنود اتفاقية التعاون الموقعة بين الجهازين عام 2006، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومتين المصرية والأردنية في مجال الإدارة والخدمة المدنية عام 2009.
وقع عن الجانب المصري رئيس الجهاز المستشار الدكتور محمد جميل، وعن الجانب الأردني رئيس الديوان الدكتور خلف الهميسات، بحضور سفير مصر بعمان السفير طارق عادل، وأمين عام ديوان الخدمة المدنية الأردني سامح الناصر، والوفد المرافق.
وأكد جميل، أهمية الزيارة وما اطلع عليه الوفد من تجارب وخبرات في مجال إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية؛ وخاصة مع بدء العمل بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنه 2016، بما يعزز شفافية الإجراءات وتكافؤ الفرص، مشيدا بالنهوض والتطور السريع الذي وصل اليه ديوان الخدمة المدنية الأردني.
وقال إنه تم التباحث بين الجانبين حول إمكانية عقد مؤتمر الخدمة الثاني في مصر وذلك بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة في جميع الدول العربية الشقيقة، مشيرا إلى أن المبادرة الأولى كانت بعقد مؤتمر “الخدمة المدنية في بيئة متجددة” في العاصمة عمان عام 2012، والذي شهد حضور كافة رؤساء دواوين ووزراء الخدمة المدنية في الوطن العربي.
وأكد جميل أهمية الاستمرارية في عقد مثل هذه اللقاءات التي تعزز نهج تبادل الخبرات والاطلاع على افضل الممارسات في مجال ادارة الموارد البشرية وشئون الوظيفة العامة.
ومن جانبه، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني الدكتور خلف الهميسات، ان اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة انهت اجتماعاتها في عمان واتفق الطرفان على خطة عمل ثنائية لعامي (2017-2018) سيتم تنفيذها وفقا للأحكام الواردة في اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين، في مجالات تأهيل وتدريب الموظفين وتبادل الخبرات والزيارات، وتنظيم الندوات واعداد الدراسات المتخصصة وتبادل الوثائق، والاستفادة من الخبرات والانجازات التي حققها الطرفان في مجال ادارة وتخطيط الموارد البشرية في القطاع العام.
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