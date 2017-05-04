تمكنت الأجهزة الأمنية في عدد من المحافظات من خلال حملاتها المتنوعة ، اليوم الخميس، من ضبط عدد من الخارجين عن القانون والمخالفات والهاربين من الأحكام.

ففي محافظة شمال سيناء، تم ضبط 30 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة، حيث تم ضبط 13 محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئي، و7 محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس المستأنف، 6 من المحكوم عليهم في قضايا جنح الغرامات، و4 من المحكوم عليهم بالمخالفة.

وفي محافظة قنا، تم ضبط أحد أخطر العناصر الإجرامية بنطاق المحافظة والمتهم بارتكاب 14 قضية متنوعة مابين قضايا استعمال قوة، وسرقة بالإكراه، وخطف، وسلاح ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن المشدد 248 عاما ومطلوب ضبطه وإحضاره في 3 قضايا سرقة بالإكراه وسلاح، وعثر بحوزته على بندقية آلية، و4 خزن لسلاح آلي، و65 طلقة حية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

وفي محافظة المنيا، تمكنت إدارة المرور من ضبط 9 حالات تقاضي أجرة مضاعفة لعدد من سائقي التاكسي داخل مدينة المنيا وذلك بتحديد تعريفة ركوب التاكسي 5 جنيهات داخل مدينة المنيا، وتعدد شكاوى المواطنين من رفع السائقين للأجرة إلى 10 جنيهات من بندر المنيا إلي عزبة شاهين و بعض المناطق الأخرى داخل المدينة.

من جانبه ، أوضح مدير إدارة المرور بالمحافظة العقيد محمد رشاد أن الإدارة بصدد تنظيم حملات مفاجئة لتكثيف الرقابة على السائقين، وعرض أى سائق لا يلتزم بالتعريفة المقررة على النيابة العامة وسحب السيارة المخالفة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين، وفرض أعباء جديدة عليهم.

وفيما يتعلق بمجال التموين، صرح وكيل وزارة التموين بالمحافظة الدكتور محمود يوسف بأن المديرية تمكنت من ضبط وتحرير 1328 قضية تموينية، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة على مدار شهر أبريل الماضي، منها 837 قضية في مجال متابعة المخابز البلدية، و491 قضية في مجال متابعة الأسعار والأسواق.

وقال إنه تم التحفظ على جميع المضبوطات ومصادرتها وتحويل الأمر للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبها ، تمكنت الوحدات المحلية لكل من مركز ومدينة مغاغة ومطاى بالمنيا، من إزالة عدد 22 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة فدان و5 قراريط و20 سهما، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة التي تنظمها الوحدات المحلية بالتعاون مع قسم الإرشاد الزراعي والجمعيات الزراعية من اجل الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية.

وأوضح التقرير الذي تم عرضه على عصام البديوى محافظ المنيا ، الجهود التي بذلتها الوحدات المحلية ، حيث تم إزالة عدد 14 حالة بقرية ابا البلد بمغاغة بمساحة 15 قيراطا و20 سهما ، وعدد 8 حالات بقرية ابوان بمطاى بمساحة 14 قيراطا، حيث جاءت المخالفات والتعديات الواقعة على الأرض الزراعية مابين بناء مخالف ( بدون ترخيص) لمنازل وأسوار بالبلوك الأبيض وتشوين لمواد بناء (رمل ـ زلط ـ طوب )، وقد تم تحرير محاضر مخالفة للمتعدين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم

وفى محافظة البحيرة نظمت مديرية أمن البحيرة حملة تموينية مكبرة باشراف اللواء علاء الدين شوقى مدير امن البحيرة ، شارك فيها ضباط إدارة شرطة التموين بالمديرية وضباط إدارة البحث الجنائى ، لمراقبة الاسواق وضبط التجار الجشعين من محتكرى السلع الغذائية والتموينية .

وأسفرت الحملة التموينية عن ضبط هشام . م . م (35 عاما) صاحب مصنع لتصنيع التمر الهندي ” بدون ترخيص ” كائن بناحية سيدي غازي بمركز كفر الدوار ، لقيامه بإدارة المصنع بدون ترخيص ، وحيازته وإستخدامه مواد خام وتمر هندي مجهولة المصدر وتعبئة منتجات داخل عبوات مدون عليها بيانات مخالفة ، وعثر بالمصنع كمية 830 ر15 طن تمر هندي ومواد خام ومعدات تصنيع ، وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة للتحقيق .

وفي محافظة السويس، تمكن ضباط مباحث مديرية الأمن من القبض على تاجر أسلحة بحي الأربعين يقوم بالإتجار في الأسلحة النارية والشماريخ، وذلك خلال قيامه ببيع سلاح ناري وشماريخ لأحد الأشخاص، وتم تحرر محضر وتحريز الأسلحة والمضبوطات وجاري عرض المتهم على النيابة.

كما تمكنت مباحث مديرية أمن السويس من ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات بمنطقة عرب المعمل السكنية بمحافظة السويس قبل قيامهم من توزيع كميات من مخدر الحشيش.

كان اللواء مصطفي شحاتة مدير أمن السويس تلقي اخطارا من العميد محمد والي مدير المباحث الجنائية بورود معلومات بقيام تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات متواجد بمنطقة عرب المعمل بحي فيصل يمارس نشاطه الاجرامي.

وبتشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد والي مدير المباحث الجنائية تبين ان التشكيل العصابي مكون من ” أحمد . غ “سبق اتهامه في قضايا سرقة بالإكراه وتسهيل دعارة و ” أحمد . ح ” سبق اتهامه في قضية اتجار مخدرات.

وبأعداد كمين لأعضاء التشكيل العصابي خلال قيامه بتوزيع المخدرات تمكن المقدم علي جابر رئيس مباحث قسم شرطة فيصل من ضبطهم وبحوزتهم ثلاث طرب حشيش واسلحة بيضاء ومبالغ مالية حصيلة بيع المخدرات.

وفي محافظة الوادي الجديد، تم القبض على موظف حكومي وبحوزته 100 قرص مخدر ، ومتهم في 3 قضايا مخدرات وآداب عامة، وآخر متهم في 4 قضايا مخدرات وبحوزته 5 قطع حشيش كبيرة الحجم.

كما ضبطت قوات الأمن حداد مسلح ومتهم في 10 قضايا وبحوزته 250 قرصا مخدرا ، وآخر نقاش وبحوزته 25 قطعة حشيش كبيرة الحجم وسلاح أبيض “سكينة كبيرة”، وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

كما تمكنت مديرية الأمن في حملة مشتركة مع الوحدة المحلية لمركز الخارجة من استرداد مساحة 20 فدانا من أملاك الدولة تعدى عليها مزارعون بالمركز وقراه، حيث تم تنفيذ 3 قرارات إزالة لتعديات بالزراعة والبناء على أراضي أملاك دولة في 3 مراكز ومدن،

منها قرار بإزالة تعديات بالزراعة علي مساحة 20 فدانا بمنطقة “بئر2 الخارجة”، وقرار لإزالة تعديات ببناء سور بمدينة موط بمركز الداخلة، وقرار بإزالة تعديات بالبناء على مساحة 77 مترا مربعا بمنطقة جوشنا بمركز الفرافرة، وتم تنفيذ الإزالة على نفقة المتعدين وتحررت المحاضر، وأخطرت النيابة العامة والتي تولت التحقيقات.

وفي محافظة الغربية، تمكنت المباحث من ضبط عاطل تخصص في سرقة السيارات، بعد أن تعددت البلاغات ومنها بلاغ من مواطن بالمعاش باكتشافه سرقة سيارته الملاكي أثناء تركها أمام مستشفى المحلة العام.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بالمرور بالطريق الزراعي “المحلة – طنطا” تمكن من ضبط السيارة المبلغ بأوصافها، حال توقفها على جانب الطريق وبسؤال قائدها عن التراخيص، اعترف بقيامه بسرقة السيارة عن طريق مفتاح مصطنع، فتم ضبطه وتحرير المحضر اللازم.

وفي محافظة أسيوط، تمكنت شرطة المرافق من تحرير وتنفيذ 262 محضر إزالة وإشغال مرافق بحي شرق وحي غرب مدينة أسيوط وذلك بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين والمرور ومسئولي الإشغالات بالأحياء، في حملة استهدفت عددا من الشوارع والميادين، وأسفرت عن إزالة إدارية لـ 169غرزة وفرش خضار وحواجز أسمنتية وحديدية ومظلات قماش ورفع عربات خشب يد وكارو وفتارين، فضلا عن رفع وضبط 93 من المضبوطات كموازين كهرباء وكفة وطاولات وكراسي وحوامل حد