قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيوقع قرارا تنفيذيًا يمنع استهداف رجال الدين المسلمين والمسيحيين واليهود، مؤكدًا أن الانتهاكات ضد رجال الدين لن تكون مقبولة أبدا.

وبحسب قناة “سي بي إس ميامي”، اليوم الخميس، فإن قرارا تنفيذيا آخر سوف يخفف أيضًا من القيود المفروضة على الكنائس، والجماعات الدينية الراغبة في تأييد مرشحين سياسيين.

ونوهت القناة عن أن ترامب وقع على قرار تعزيز حرية التعبير والحرية الدينية في البيت الأبيض أثناء الاحتفال باليوم الوطني للصلاة.