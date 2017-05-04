شن مسلحو حركة الشباب الصومالية المتطرفة هجومًا، اليوم الخميس، على قاعدة عسكرية تابعة للقوات الإثيوبية ضمن بعثة قوات الاتحاد الإفريقي العاملة في الصومال.

وذكرت إذاعة “شابيلي” الصومالية أن الهجوم وقع في بلدة هلجان في إقليم هيران التي سيطرت عليها القوات الإفريقية بعد انسحاب حركة الشباب منها أمس الأربعاء.

يذكر أن حركة الشباب تنفذ العديد من الهجمات في الصومال وكينيا كما تنتهج الخطف لجمع الأموال لتمويل عملياتها، وتستمر في تنفيذ هجمات في أنحاء البلاد وخاصة بالعاصمة مقديشيو، كما تسببت وتيرة الهجمات المتزايدة خلال العامين الماضيين في إبطاء العمليات الأمنية المشتركة بين الجيش وقوات الاتحاد الأفريقي ضد الجماعة المتشددة.