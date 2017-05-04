"الصناعات الهندسية" تنظم جولة تفقدية لمصنع أجهزة كهربائية بأكتوبر الأحد المقبل

تنظم غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس جولة تفقدية لمجموعة مصانع يونيفرسال للأجهزة الكهربائية بالمنطقة الصناعية ب6أكتوبر وذلك في إطار جولات الغرفة الهادفة إلى تشجيع المنتجات المحلية التي لا تقل جودة عن مثيلتها المستوردة.

وقال رئيس غرفة الصناعات الهندسية في تصريح اليوم الخميس، إن الزيارات التفقدية للمصانع العاملة بالقطاع الصناعات الهندسية المختلفة تخلق نوعا من التكامل بين القطاعات المختلفة للقطاع، وذلك من خلال التعرف على الإمكانات الموجودة لدى القطاع وكيفية تسخيرها لخدمة الصناعات الهندسية بصفة خاصة والصناعة المصرية بصفة عامة.

ونوه بأن هذه ليست الزيارة الأولى بل تم خلال الفترة السابقة تنظيم جولات أخرى للمناطق الصناعية بمدينتي أكتوبر والعاشر من رمضان.