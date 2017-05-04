تعرف على عدد جماهير لقاء الزمالك وكابس يونايتد في دوري الأبطال

تلقي مجلس إدارة نادي الزمالك خطابًا رسميًا من وزارة الداخلية، اليوم الخميس، يفيد الموافقة على حضور 5 آلاف مشجع لمباراة الفريق أمام كابس يونايتد، بطل زيمبابوي، يوم 12 مايو/آيار الجاري، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قد اختار طاقم تحكيم إيفواري، بقيادة دينيس ديمبلي، لإدارة المباراة.

وأوقعت القرعة الزمالك على رأس المجموعة الثانية، مع كل من كابس يونايتد وأهلي طرابلس الليبي واتحاد العاصمة الجزائري.

وسينتظم الزمالك، تحت قيادة البرتغالي إيناسيو، المدير الفني، في معسكر مغلق بمدينة الإسكندرية قبل المباراة بـ48 ساعة.