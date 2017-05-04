أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ، أن الجميع أعلن رفضه التمديد لمجلس النواب ، وهذا ما أكد عليه مجلس الوزراء اليوم مجددا ، مشددا على ضرورة التقيد بأحكام الدستور ولا سيما منها المادة 65 التي تنص على أن القرارات في مجلس الوزراء تتخذ بالتوافق واذا تعذر ذلك ، فبالتصويت.

كما أكد الرئيس عون على ضرورة الوصول إلى قانون يحسن التمثيل ويحقق العدالة ضمن الطوائف كلها وليس لمصلحة طائفة دون أخرى، لافتا الى أن أي تحسين في القانون لن يأخذ من حقوق أي طائفة.

وبدوره قال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ، إن الانفتاح الذي يظهره كل من الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء ، يحقق فرصة تاريخية ننقل فيها نظامنا السياسي الى مرحلة متقدمة، ومن غير الجائز أن نسمع كلاما طائفيا ومؤذيا من حين الى آخر”.

وأضاف قائلا ، إننا قاب قوسين أو أدنى للوصول الى حل شامل وكبير وعلينا أن نعمل بجهد للوصول إلى قانون انتخابي.