تقدم الفنانة زينة مسلسلًا كوميديًا يحمل اسم “كابتن فورشيحة”، حيث ظهرت على البوستر التشويقي للمسلسل وهي ترتدي قميصًا رياضيًا يحمل الرقم 10، وأسفله بنطلون بيجامة، بينما تحمل كرة في يدها اليمنى.

وقد أطلقت محطة “إينرجي”، التي تبث على تردد 92.1، بوسترات تشويقية لمسلسلاتها وبرامجها الإذاعية، حيث تميزت خريطة المحطة بأكثر من مفاجأة، على مستوى أسماء النجوم، أو أفكار البرامج.

أما الفنان ماجد الكدواني فيطل أمام ميكروفون “الإذاعة” في مسلسل “بريد جمعة”، حيث ظهر الكدواني على البوستر التشويقي الخاص به، وهو يحمل عددًا من الصحف، بينما تخبر ملابسه ونظارته عن شخصيته.

ويرافق المستمعين في نهار رمضان الداعية والمنشد مصطفى عاطف من خلال البرنامج الديني “كل يوم”، عاطف يقدم برنامجًا أسبوعيًا كل جمعة على “إينرجي” يحمل اسم “باب الخلق”، يقوم فيه بتقديم بعض التوشيحات الدينية.