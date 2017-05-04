تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بهدف دون رد على نظيره طلائع الجيش في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم الخميس ضمن مباريات الدوري المصري.

وجاء هدف الشوط الأول عن طريق النجم عبد الله السعيد من ركلة جزاء في الدقيقة 25 بعدما حصل عليها وليد سليمان نتيجة عركلته داخل منطقة الجزاء.