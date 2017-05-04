 Moheet on google
الخميس 4 مايو 2017 08:17 مساءً
روابط سريعة
مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث تصادم بشمال الصين
حادث سير في الصين

مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث تصادم بشمال الصين

2017-05-04 19:44:29
أ ش أ

لقى خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب 11 اخرون فى حادث تصادم بين شاحنتين وحافلة اليوم الخميس فى مقاطعة شانشى بشمال الصين.

وذكرت السلطات المحلية اليوم، إن الحادث وقع عصر اليوم بتوقيت بكين بالقرب من بوابة احد الطرق السريعة فى مدينة لينفين حيث خرجت شاحنة كان يوجد علي متنها 23 شخصا عن السيطرة واصطدمت بحافلة ثم بشاحنة أخرى .

ووفقا لوسائل الإعلام الرسمية لقى ثلاثة اشخاص مصرعهم فى مكان الحادث وتوفى أثنان آخران فى المستشفى واصفة حالة اثنين من المصابين بالخطيرة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الحادث نجم عن عطل فى فرامل الشاحنة الأولى.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3