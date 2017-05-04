نائب يصرخ في وجه رئيس البرلمان: كيلو اللحمة ب120 جنيه2017-05-04 19:50:50
أطلق النائب البرلماني عبدالله لاشين اليوم صرخة احتجاج ضد الغلاء، وقال إن الشعب يتعرض لأزمة حقيقية نتيجة انفلات الأسعار، وطالب الحكومة بمواجهة الموقف بكل حسم. صرخ نائب أبوكبير شرقية في جلسة البرلمان أمس قائلاً: «كيلو اللحم تجاوز 120 جنيهاً، وأقل دجاجة لـ100 جنيه والسمك البلطي بتاع الغلابة وصل أكثر من 40 جنيهاً».
انتقد النائب صمت البرلمان وعدم مناقشته لأكثر من 136 طلب إحاطة حول الأسعار.
طالب النائب بإطلاق دعوة لمقاطعة اللحوم والدواجن والأسماك لمدة 20 يوماً على الأقل يتبناها مجلس النواب لمواجهة الارتفاع الرهيب في جميع السلع.
حذر نائب أبوكبير من خطورة الوضع الحالي نتيجة جشع التجار.
الغريب أن النواب التزموا الصمت ولم يعلن أحد منهم موقفه من صرخة النائب.
كان مجلس النواب قد ناقش في جلسته أمس برئاسة الدكتور علي عبدالعال البيان العاجل الذي تقدم به النائب عبدالله لاشين حول أزمة ارتفاع الأسعار، وانتهي البيان بإطلاق النائب صرخة مدوية لا تجد لها صدى إلى في وسائل الإعلام.
كان الدكتور علي عبدالعال قد هدد برفع الجلسة 5 دقائق بسبب حالة من الهرج داخل الجلسة، وطالب النواب بالالتزام بضوابط انعقاد الجلسة والهدوء وهدد برفع الجلسة.
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