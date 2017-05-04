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ارتفاع حصيلة اشتباكات فنزويلا إلى 36 قتيلا خلال شهر
احتجاجات في فنزويلا‎

ارتفاع حصيلة اشتباكات فنزويلا إلى 36 قتيلا خلال شهر

2017-05-04 19:33:24
أ ش أ

أعلنت السلطات الفنزويلية ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات بين أنصار المعارضة وقوات الأمن إلى 36 قتيلا خلال شهر من الاضطرابات في البلاد.

وذكرت شبكة “إية بي سي” نيوز الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس أن ضابطا وشابا قتلا خلال اشتباكات اليوم، فضلا عن إصابة المئات.

يذكر أن المحتجين حاولوا الوصول إلى الجمعية الوطنية التي تشغل المعارضة أغلبية مقاعدها، فتصدت قوات الحرس الوطني للمتظاهرين بإطلاق الغاز المسيل للدموع وبالسيارات المصفحة ودروع مكافحة الشغب.

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