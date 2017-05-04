كشف الدكتور أكرم عبدالعزيز عضو الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي، أن حسني عبد ربه قائد الدراويش سيغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، عقب ثبوت إصابته صباح اليوم /الخميس/ بمزق فى وتر العضلة الخلفية.

وقال عبد العزيز -في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي- إنه استبعد فكرة أن تكون الإصابة التي تعرض لها عبدربه خلال مباراة الزمالك امس فى الرباط الصليبى لركبته.

ومن جانب اخر، أكد طبيب الإسماعيلى أن محمد هاشم مدافع الدراويش سيغيب عن فريقه لمدة 3 أسابيع أيضا، بسبب اصابته بشد فى العضلة الخلفية خلال مباراة امس.