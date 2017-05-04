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ضربة موجعة للإسماعيلي بسبب حسني عبدربه
حسني عبد ربه - حسني عبدربه

ضربة موجعة للإسماعيلي بسبب حسني عبدربه

2017-05-04 19:46:01

كشف الدكتور أكرم عبدالعزيز عضو الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي، أن حسني عبد ربه قائد الدراويش سيغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، عقب ثبوت إصابته صباح اليوم /الخميس/ بمزق فى وتر العضلة الخلفية.
وقال عبد العزيز -في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي- إنه استبعد فكرة أن تكون الإصابة التي تعرض لها عبدربه خلال مباراة الزمالك امس فى الرباط الصليبى لركبته.
ومن جانب اخر، أكد طبيب الإسماعيلى أن محمد هاشم مدافع الدراويش سيغيب عن فريقه لمدة 3 أسابيع أيضا، بسبب اصابته بشد فى العضلة الخلفية خلال مباراة امس.

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