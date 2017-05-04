نفى سيد عبد الحفيظ، مدير الكره بالنادي الأهلي، ما تردد على أحد المواقع الإلكترونية منذ قليل، بشأن تعرض حافلة الفريق لهجوم من بعض جماهير الزمالك، أثناء توجهها من فندق الإقامة الخاص بالفريق، إلى ملعب ستاد السويس الدولي، لخوض مباراة طلائع الجيش مساء اليوم.

وأكد مدير الكره بالأهلي، أن الحافلة لم تُمس مطلقا كما روج البعض، وأن لاعبي الفريق في حالة تركيز شديد، قبل خوض مباراة طلائع الجيش اليوم، لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، لزيادة حصيلة الفريق من النقاط، واتساع فارق النقاط بينهم وبين المقاصة أقرب منافسينا على اللقب هذا الموسم، وصاحب المركز الثاني بالدوري حتى الآن.

ويلاقي الأهلي نظيره طلائع الجيش مساء اليوم، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة الـ27 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.