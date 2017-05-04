اتفقت اللجنة العليا للحج السياحى، برئاسة محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة،رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، خلال الاجتماع الذى عقد اليوم الخميس، مع مسئولى المؤسسة الأهلية لمطوفى حجاج الدول العربية، على تحسين الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة” منى – عرفات”.

ويشارك فى الاجتماع كل من الدكتور خالد المناوى، مستشار وزير السياحة للاتحاد الغرف السياحية والمستشار أحمد المهدى، المستشار القانونى للوزير السياحة، شريف سعيد، عضو اللجنة العليا للحج السياحى، إيمان سامى رئيس لجنة السياحة الدينية، بغرفة شركات السياحة .

وقال شريف سعيد، عضو اللجنة العليا للحج السياحى، إن مؤسسة الطوافة وافقت على طلب اللجنة بزيادة عدد “دورات المياه” فى مخيمات عرفات، وكذلك زيادة عمال خدمة ونظافة فى كل مخيم، وطالبت المؤسسة العودة لوزارة الحج والعمرة السعودية لبحث إمكانية زيادة عدد دورات المياه بمخيمات “منى”.

وكشف “سعيد” عن نجاح اللجنة فى الاتفاق على نفس الأسعار والخدمات المقدمة للحجاج العام الماضى 1437 هـ، دون أى زيادة هذا العام 1438 هـ، لافتًا إلى أن كان المستوى 5 نجوم يبلغ 3700 ريال عن كل حاج، المستوى 4 نجوم يبلغ 3150 ريال عن كل حاج، المستوى الاقتصادى يبلغ 1700 ريال عن كل حاج، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على إضافة “صوفا بيد” للمستوى البرى .

وأكد عضو اللجنة العليا للحج السياحى، على أنه تم الاتفاق مع مؤسسة الطوافة على فصل مكاتب المطوفين بالنسبة للمستوى 4 و5 نجوم، تجنبا من اختلاط الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وعدم تحصيل أى مبالغ غير متفق عليها، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من المؤسسة وغرفة شركات السياحة، ووزارة السياحة، للتفتيش على الخدمات المقدمة لكل مستوى عند استلام المخيمات الحجاج.