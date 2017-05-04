تجرى الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكى، مساعد وزير الداخلية للمرور، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أعمال توسعة وتطوير بالطريق الدائرى “القوس الغربى”، لمدة يومين، فى المسافة من مطلع الرماية والطريق الصحراوى حتى مطلع المريوطية بمنطقة الكيلو “9 د”، وسيتم استقطاع حارة مرورية من بين 4 حارات بالطريق، ما يستلزم إغلاقا جزئيا للطريق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

الأعمال التى يتم تنفيذها بالدائرة عبارة عن استقطاع حارة مرورية لإصلاح فواصل الطريق، وفتح 3 حارات بالطريق أمام حركة السيارات، وقد تم إسناد الأعمال للشركة الوطنية للتشييد “سامكو”، لصيانة وإصلاح الفواصل الطولية للكوبرى، وتبدأ الأعمال غدا الجمعة، وتستمر طوال يوم السبت، لحين انتهاء مدة الأعمال.

كما ستشهد الأعمال أيضا، إصلاح الفواصل خلال يومى الجمعة والسبت كل أسبوع، على مدار اليوم بالكامل، مع وضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية، منعا لحوادث التصادم، وذلك بناء على توجيهات اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، مع تدعيم الطريق بالخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة المرور.