فاز فريق الإنتاج الحربي على نظيره طنطا بثلاثة أهداف دون رد، في إطار الجولة 27 من عمر الدوري الممتاز.

أحرز أهداف الإنتاج شهاب أحمد في الدقيقة 60، ثم أضاف صلاح أمين مهاجم الفريق الهدفين الثاني والثالث، في الدقائق 77 و84 على التوالي.

وبهذا الفوز ابتعد الإنتاج الحربي قليلًا عن منطقة الخطر، بينما يظل فريق طنطا في هذا المحك انتظارًا لما هو قادم.

وجاءت المباراة جيدو نسبيًا في شوطيها، حيث جاء الشوط الأول هادئًا من الفريقين ولم يشهد أي هجمات أو كرات خطيرة على مرمى الفريقين من الجانبين، وانحسر اللعب في وسط الملعب، بينما الشوط الثاني كان حماسيًا وشهد سيطرة واضحة من قبل الإنتاج أدت إلى تسجيله لثلاثية.

وبهذا الفوز صعد الإنتاج الحربي إلى المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة، بينما تراجع طنطا إلى المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة.