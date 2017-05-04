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أجاي وكوليبالي يقودون كتيبة الأهلي أمام طلائع الجيش
الاهلي المصري - سليماني كوليبالي

أجاي وكوليبالي يقودون كتيبة الأهلي أمام طلائع الجيش

2017-05-04 18:47:02

أعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة الـ27 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي.
خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، محمد نجيب، محمد هاني.
خط الوسط: حسام غالي، عمرو السولية، عبد الله السعيد، وليد سليمان.
خط الهجوم: ، جونيور أجاي، سليمان كوليبالي.

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