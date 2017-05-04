أعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة الـ27 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، محمد نجيب، محمد هاني.

خط الوسط: حسام غالي، عمرو السولية، عبد الله السعيد، وليد سليمان.

خط الهجوم: ، جونيور أجاي، سليمان كوليبالي.