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طلائع الجيش يهاجم الأهلي بهسامي وعموري
طلائع الجيش

طلائع الجيش يهاجم الأهلي بهسامي وعموري

2017-05-04 18:47:01
محيط - أحمد عبد الخالق

أعلن طارق يحيى المدير الفني للفريق الأول بنادى طلائع الجيش تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الـ27 من مسابقة الدوري العام.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: عماد السيد.
الدفاع: خالد سطوحي ومعتمد محسن وعصام صبحي وكريم مسعد.
الوسط: فرانك استيفن ومحمد رزق وعبد العزيز توفيق.
الهجوم: هسامى وعمورى ومحمد أشرف عبدالقادر.

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