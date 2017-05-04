في حال لم تعد الهواتف كبيرة الحجم تعجبك، يستعد “أصغر” هاتف ذكي لاكتساح الأسواق بخصائصه ومميزاته العديدة، التي قد تنافس أجهزة آي فون وجالاكسي، بحسب ماشابل.

و”جيلي” أصغر هاتف 4G بالعالم وفقا لشركة “يونيهيرتز” ومقرها شنغهاي في الصين، يبلغ حجم شاشته 2.45 بوصة، ورغم ذلك فمميزاته الكثيرة تكبر حجمه.

الجهاز متوفر باللون الأبيض والأزرق والأسود، ويعمل بنظام “أندرويد نوغا 7.0”، ولديه إمكانية الوصول إلى معظم تطبيقات متجر “غوغل”.

الميزة الأكثر تميزا لدى “جيلي” هي عمر الطارية، التي تصل حسب متوسط الاستخدام إلى 3 أيام، وإلى 7 أيام في حالة الاستعداد، ببطارية صغيرة ذات سعة 950 ميلي أمبير، فيما تستمر هواتف آيفون وغالكسي ذات الـ3000 ميلي أمبير بالعمل ليوم أو يومين على الأكثر مع قلة الاستخدام.

ويحتوي الجهاز على معالج 1.1 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 2 غيغابايت، وذاكرة تخزين 16 جيجابايت، قابلة للتوسيع حتى 32 جيجابايت، وبطاقة نانو سيم، وتبلغ دقة الكاميرا الأمامية 2 ميجابيكسل، والخلفية 8 ميجابيكسل.

ونقل موقع “ماشابل” التقني عن شركة “يونيهيرتز” قولها، إن “الهاتف عملي جدا وغير مكلف، وهو مثالي لكثيري السفر أو استخدام الأطفال”.