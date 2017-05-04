 Moheet on google
الخميس 4 مايو 2017 06:58 مساءً
روابط سريعة
فيس بوك على حافة "رقم مذهل"
1-945807

فيس بوك على حافة "رقم مذهل"

2017-05-04 18:38:24

أعلن مؤسس فيس بوك مارك زوكيربيرغ يوم الأربعاء، من خلال منشور له على موقع فيسبوك، عن اقتراب مستخدمي الموقع لـ2 مليار مستخدم في الشهر الواحد.

وشهد الموقع 1.94 مليار زائرا في الشهر ، مقتربا بشكل كبير من رقم ملياري مستخدم الذي يطمح في الوصول له.

ويتمكن 3.6 مليار شخص حول العالم من الدخول إلى الإنترنت يوميا، وهو الرقم النهائي الذي يطمح فيسبوك بالوصول إليه مستقبلا.

وأعلن زوكربيرغ عن تخصيص 3 آلاف شخصا إضافيا لمراقبة الفيديوهات المسيئة على موقعه، وهي التي تحتوي على مضمون غير أخلاقي أو عنيف.

وقال زوكربيرغ في بيان له على موقع فيسبوك: “2017 كانت بداية جيدة لنا.. سنستمر في بناء الأدوات التي تسند مجتمعا عالميا قويا”.

ووفقا لموقع “ماشبل”، يطمح فيسبوك على الإنترنت أن يكون بديلا عن التلفزيون، على خطى تطبيقي سنابشات وتويتر.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3