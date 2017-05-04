أعلن مؤسس فيس بوك مارك زوكيربيرغ يوم الأربعاء، من خلال منشور له على موقع فيسبوك، عن اقتراب مستخدمي الموقع لـ2 مليار مستخدم في الشهر الواحد.

وشهد الموقع 1.94 مليار زائرا في الشهر ، مقتربا بشكل كبير من رقم ملياري مستخدم الذي يطمح في الوصول له.

ويتمكن 3.6 مليار شخص حول العالم من الدخول إلى الإنترنت يوميا، وهو الرقم النهائي الذي يطمح فيسبوك بالوصول إليه مستقبلا.

وأعلن زوكربيرغ عن تخصيص 3 آلاف شخصا إضافيا لمراقبة الفيديوهات المسيئة على موقعه، وهي التي تحتوي على مضمون غير أخلاقي أو عنيف.

وقال زوكربيرغ في بيان له على موقع فيسبوك: “2017 كانت بداية جيدة لنا.. سنستمر في بناء الأدوات التي تسند مجتمعا عالميا قويا”.

ووفقا لموقع “ماشبل”، يطمح فيسبوك على الإنترنت أن يكون بديلا عن التلفزيون، على خطى تطبيقي سنابشات وتويتر.