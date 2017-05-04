محلب: التعليم هو التحدي الأكبر أمام الدول الأفريقية2017-05-04 18:38:02
أكد المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية، أن التعليم يمثل تحديا كبيرا للدول الأفريقية، مؤكدًا أن التعليم هو الحاجة الأساسية للشعوب بعد الخبز، مضيفا “أن التعليم هو أول وأفضل دفاع ضد التحديات التي تعيق بجدية ظهور قارتنا، والتي تواجه أزمات سياسية واقتصادية وأمنية”.
وقال خلال مشاركته في حفل تخرج الدفعة الخامسة عشرة من الحاصلين على درجة الماجستير فى التنمية لجامعة سنجور و التى تحمل اسم دفعة بطرس بطرس غالي، بقاعة بول دي ماريه بمقر جامعة سنجور باإسكندرية، والذي شهد تخريج 193 طالبا من 23 بلدا مختلفا من البلدان الناطقة بالفرنسية أن بلداننا أصبحت المسرح الرئيسي للإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وشبابنا يطمح في ترك بلادهم ويخاطرون بحياتهم أملا في مستقبل أكثر إشراقا في مكان آخر فيصبحون فريسة سهلة للمتلاعبين وعديمي الضمير المتطرفين الذين يستمدون قوتهم من الجهل والخوف. مضيفا: فالاتجار بالمهاجرين يشكل تحديا كبيرا بشكل مستمر ولدينا جهود مشتركة لوضع إطار من التنمية الدائمة.
وأوضح أن مصر تدرك التحديات الهائلة وتدعو كونها عضوا في مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي وعضو غير دائم في مجلس الأمن بالأمم المتحدة، لضرورة مواجهة هذه الآفات التي تهدد أي أمل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.
وأكد “محلب” أن مصر تؤكد أهمية وجود نهج مشترك بدعم من إجراءات منسقة وتدابير ملموسة ينبغي أن تقوم على 3 ركائز وهي الوقاية من الجريمة من خلال التطبيق الصارم للقانون وحماية الفئات الأكثر ضعفا والشراكة من خلال التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والوكالات الإقليمية الدولية.
-
النيابة الإدارية تحقق في وقائع فساد بمستشفى العامرية بالإسكندرية
كلف المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار محمد عبد العزيز نائب رئيس الهيئة ومدير نيابة الصحة بالإسكندرية، بقيام فريق من أعضاء النيابة برئاسة تامر ...Thu, 04 May 2017 11:07:24 GMT
-
السيسي يغادر أبوظبي عائداً إلى القاهرة
غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، أبو ظبي عائدا إلى القاهرة بعد انتهاء زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ووصل الرئيس مساء أمس إلى “أبو ظبي”، ...Thu, 04 May 2017 08:12:24 GMT
-
وزير الأوقاف يجدد الالتزام بضوابط الاعتكاف في رمضان ويحذر من مخالفتها
جددت وزارة الأوقاف تأكيدها ضبط وتنظيم الاعتكاف بالمساجد الجامعة، وكذلك إدارة كتاتيب حفظ القرآن الكريم، والإشراف الكامل على عقد الدروس الدينية وأداء صلاة التراويح ...Thu, 04 May 2017 08:20:57 GMT
-
الأهلي يواجه طلائع الجيش في لقاء صعب.. اليوم
يلتقي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم فريق الكرة بالأهلي وطلائع الجيش ضمن منافسات الأسبوع الـ 27 من عمر الدوري الممتاز على ملعب الجيش بالسويس. ويحتل الأهلي صدارة ...Thu, 04 May 2017 07:19:57 GMT
-
غرفة الجيزة تقيم 14 معرضا سلعيا استعداداً لرمضان
وافق مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية برئاسة عادل ناصر، على إقامة 14 معرضا لبيع السلع لمواطني محافظة الجيزة بأسعار مخفضة ، استعداداً لشهر رمضان، على أن تبدأ المعارض ...Thu, 04 May 2017 12:59:15 GMT
-
9 تصرفات يومية تسبب في تلف ملابسك
لا يهم إن كنت تقتصد في شراء ملابسك، أو حتى تنفق الكثير من المال لشراء الماركات الفاخرة، المهم هو ارتداؤها بطريقة صحيحة تحافظ على مظهرك الأنيق، وتمنحك ذلك الشعور ...Wed, 03 May 2017 19:13:41 GMT
-
كوريا الشمالية توجِّه تحذيراً شديداً لحليفتها الرئيسية الصين
وجَّهت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية تحذيراً شديد اللهجة إلى الصين، الحليفة الرئيسية للبلاد، مشددة على أن بكين يجب أن تشعر بالامتنان لبيونغ يانغ التي ...Thu, 04 May 2017 10:55:16 GMT
-
تفاصيل «خطف» إسرائيل لـ3 أطفال من سيناء - محيط
كشفت وثائق إسرائيلية تنشر لأول مرة، وتعود لعام 1973م، تفاصيل قصة ثلاثة رضع مصريين، خطفهم إسرائيليون، في سيناء، ورحلوهم للتبني بالخارج. وذكرت صحيفة ...Thu, 04 May 2017 09:34:46 GMT
-
يويفا يدخل تعديلات مهمة على قانون ركلات الترجيح - محيط
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية إجراء تغييرات من شأنها أن تجعل تنفيذ ركلات الترجيح أكثر عدلا. الفكرة التي ينوي (يويفا)…Thu, 04 May 2017 09:05:48 GMT