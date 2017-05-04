أكد المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية، أن التعليم يمثل تحديا كبيرا للدول الأفريقية، مؤكدًا أن التعليم هو الحاجة الأساسية للشعوب بعد الخبز، مضيفا “أن التعليم هو أول وأفضل دفاع ضد التحديات التي تعيق بجدية ظهور قارتنا، والتي تواجه أزمات سياسية واقتصادية وأمنية”.

وقال خلال مشاركته في حفل تخرج الدفعة الخامسة عشرة من الحاصلين على درجة الماجستير فى التنمية لجامعة سنجور و التى تحمل اسم دفعة بطرس بطرس غالي، بقاعة بول دي ماريه بمقر جامعة سنجور باإسكندرية، والذي شهد تخريج 193 طالبا من 23 بلدا مختلفا من البلدان الناطقة بالفرنسية أن بلداننا أصبحت المسرح الرئيسي للإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وشبابنا يطمح في ترك بلادهم ويخاطرون بحياتهم أملا في مستقبل أكثر إشراقا في مكان آخر فيصبحون فريسة سهلة للمتلاعبين وعديمي الضمير المتطرفين الذين يستمدون قوتهم من الجهل والخوف. مضيفا: فالاتجار بالمهاجرين يشكل تحديا كبيرا بشكل مستمر ولدينا جهود مشتركة لوضع إطار من التنمية الدائمة.

وأوضح أن مصر تدرك التحديات الهائلة وتدعو كونها عضوا في مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي وعضو غير دائم في مجلس الأمن بالأمم المتحدة، لضرورة مواجهة هذه الآفات التي تهدد أي أمل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.

وأكد “محلب” أن مصر تؤكد أهمية وجود نهج مشترك بدعم من إجراءات منسقة وتدابير ملموسة ينبغي أن تقوم على 3 ركائز وهي الوقاية من الجريمة من خلال التطبيق الصارم للقانون وحماية الفئات الأكثر ضعفا والشراكة من خلال التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والوكالات الإقليمية الدولية.