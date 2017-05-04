أعلنت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده، أنه تمت الموافقة على إطلاق اسم الشهيد جمال أحمد حسن الديب أمين شرطة، على مدرسة “كفر الرحمانية” الابتدائية بمركز المحمودية في محافظة البحيرة.

جدير بالذكر أن الشهيد كان قد استشهد في أكتوبر الماضي، بعد قيام مجهولين ملثمين بإطلاق وابل من الأعيرة النارية عليه أثناء عودته من عمله؛ مما أدى لاستشهاده متأثرا بإصابته