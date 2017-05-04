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العلماء الصينيون يطورون كمبيوترا كميا جديدا
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العلماء الصينيون يطورون كمبيوترا كميا جديدا

2017-05-04 18:28:15

أكدت وكالات أنباء أن علماء صينيين تمكنوا من تطوير كمبيوتر كمّي يعتبر الأفضل من نوعه في العالم.

ووفقا لوكالة شينخوا الصينية فإن “حجم الجهاز الجديد يفوق بعدة مرات حجم الكمبيوترات التقليدية الموجودة حاليا، وتبين بعد التجارب أن النسخة التجريبية من هذا الكمبيوتر تعمل أسرع بـ 100 مرة من جهاز (ENIAC) متعدد المهام، بسبب استخدام تقنية تعتمد على الفوتونات الأحادية في نقل المعلومات بين أجزاء الكمبيوتر”.

ولا تعد تلك الخطوة الأولى للصين في مجال الحواسيب الكمية، ففي وقت سابق ذكر عدد من العلماء الصينيين أنهم بصدد تطوير كمبيوتر كمّي جديد، يعتمد وحدة الـ “إكسفلوبس” أي “يقوم بـ 10 إلى 18 عملية حوسبة في الثانية الواحدة”، حيث من المقرر أن ينتهي العمل على هذا الجهاز قبل نهاية عام 2017.

وفي نفس المجال أكد خبراء بريطانيون منذ فترة أنهم يعملون على تطوير كمبيوتر كمي عملاق سيكون الـ “أكبر والأسرع” في العالم.

والحاسوب الكمي آلة تعتمد على مبادئ ميكانيك الكم وظواهره، مثل حالة التراكب الكمي Quantum Superposition، والتشابك الكمي quantum Entanglement، للقيام بمعالجة البيانات، والمبدأ الأساسي للحوسبة الكمية هو القدرة على الاستفادة من الخواص الكمية للجسيمات لتمثيل البيانات ومعالجتها.

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